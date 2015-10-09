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КПЛ
Вчера 13:55
 

Ушедший из "Ордабасы" нападающий нашел себе новый клуб

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Ушедший из "Ордабасы" нападающий нашел себе новый клуб ©ФК "Ордабасы"

Узбекский нападающий Жасур Яхшибоев стал игроком иранского "Нассаджи". В прошлом сезоне он выступал в составе шымкентского "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

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Узбекский нападающий Жасур Яхшибоев стал игроком иранского "Нассаджи". В прошлом сезоне он выступал в составе шымкентского "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

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Контракт с "Нассаджи" был подписан 25 марта. 27-летний Яхшибоев присоединился к команде на правах свободного агента. В этой же команде с сентября прошлого года играет экс-хавбек сборной Казахстана Александр Меркель.

В прошлом сезоне Жасур провел 27 матчей за "Ордабасы" во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре ассиста. Вместе с ним южане заняли четвертое место в таблице КПЛ.

Отметим, что Яхшибоев имеет за плечами десять матчей и два гола за сборную Узбекистана. В 2021 году он забивал в ворота мадридского "Реала" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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