Месси и Роналду в одной команде? Это может случиться в 2026 году

Лионель Месси и Криштиану Роналду на протяжении двух десятилетий задавали тон величайшему противостоянию в истории футбола. Но теперь может случиться нечто невероятное - оба могут оказаться в одной команде, передают Vesti.kz.

По информации TalkSport, сценарий, при котором Роналду и Месси сыграют вместе, вполне реален. "Интер Майами", где сейчас выступает Месси, может подписать Роналду в 2026 году. Контракт португальца с "Аль-Насром" истекает этим летом, и пока он не продлен.

Роналду может подписать краткосрочный контракт с клубом, участвующим в клубном чемпионате мира 2026 года, прежде чем вернуться в Саудовскую Аравию. "Интер Майами" уже гарантировал себе место в этом турнире, который будет расширен до 32 команд с призовым фондом в 125 миллионов долларов.

Роналду, четырежды выигрывавший этот трофей, рассматривает этот вызов как возможное завершение карьеры на высочайшем уровне.

"Интер Майами" готов воспользоваться возможностью подписать еще одного "назначенного игрока" в МЛС - это позволит клубу заключить контракт с футболистом, превышающим лимит зарплат. Месси и Бускетс уже заняли два из этих мест, а третье может достаться Роналду.

"Они готовы объединить эту пару, но пока ничего не продвинуто," — пишет TalkSport.

Источник утверждает, что "Интер Майами" внимательно следит за ситуацией. А Роналду, в свою очередь, взвешивает все варианты, прежде чем принять решение.

Напомним, Роналду и Месси около 15 лет конкурировали за- награду лучшему футболисту мира по итогам календарного года. Аргентинец получил трофей рекордные восемь раз, а португалец - пять.

В Европе Криштиану выступал за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Лео же поиграл за каталонскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен".