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Стали известны главные претенденты на капитана сборной Казахстана

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Стали известны главные претенденты на капитана сборной Казахстана ©КФФ

Стало известно, где может продолжить карьеру капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген, передают Vesti.kz.

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Стало известно, где может продолжить карьеру капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген, передают Vesti.kz.

Ранее появлялись слухи о его возможном переходе в "Тобол", однако, по информации телеграм-канала Серый CARDINAL, на игрока также претендуют "Туран" и "Кайсар".

"Эти клубы мы также не сбрасываем со счетов. Но, как бы то ни было, понятно, что Асхат Тагыберген с очень большой долей вероятности покинет "Ордабасы", - говорится в сообщении источника.

34-летний Тагыберген за свою карьеру также поиграл за "Актобе" и "Астану". В национальную команду вызывается с 2014 года.

Ранее аким Шымкента раскритиковал Тагыбергена и озвучил его огромную зарплату в "Ордабасы", а супруга футболиста не осталась в стороне.

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 2 1 1 0 5-1 4
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Туран 2 1 0 1 3-2 3
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
8 Окжетпес 2 1 0 1 2-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
12 Кайсар 2 0 1 1 0-2 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 3, мужчины
30 марта 17:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
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