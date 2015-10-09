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Вчера 15:50
 

Скандал в казахстанском футболе: Генпрокуратура разоблачила федерацию и клубы КПЛ

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Скандал в казахстанском футболе: Генпрокуратура разоблачила федерацию и клубы КПЛ ©instagram.com/fc__ordabasy

Генпрокуратура выявила финансовые нарушения в казахстанском футболе, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Генпрокуратура выявила финансовые нарушения в казахстанском футболе, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокурорская проверка Казахстанской федерации футбола и ряда футбольных клубов выявила серьезные финансовые нарушения и неэффективное управление, нанесшие ущерб в размере 3 миллиардов тенге.

Среди основных проблем зафиксированы необоснованные премиальные выплаты, нецелевое использование средств при строительстве спортивной инфраструктуры, сомнительные трансферные сделки, а также хищения, связанные с обеспечением питания спортсменов.

Установлено, что прежнее руководство Федерации выплатило необоснованные премии отдельным сотрудникам и игрокам на сумму более 300 миллионов тенге.

При возведении административного здания Федерации и тренировочной базы в Талгаре оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 миллионов тенге. Также строительство спортивной базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, оказалось замороженным, а счета подрядчика - заблокированными.

Выявлены вопросы к эффективности расходования 135 миллионов тенге на разработку стратегических документов и стандартов, которые не содержат четких механизмов реализации и не обеспечили внедрение стандартов управления клубами.

Аудит в футбольных клубах "Ордабасы", "Актобе" и "Жетысу" выявил завышенные контракты, случаи продажи игроков по заниженной стоимости и приобретения по завышенной, а также факты хищений.

По итогам проверок начаты досудебные расследования. Уголовное дело в отношении бывшего руководства Федерации передано в Агентство финансового мониторинга для дальнейшего разбирательства.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 2 1 1 0 5-1 4
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Туран 2 1 0 1 3-2 3
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
8 Окжетпес 2 1 0 1 2-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
12 Кайсар 2 0 1 1 0-2 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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