Гвардиола объяснил, почему доверяет Хусанову

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, передают Vesti.kz.
Он лестно отозвался об уровне 21-летнего футболиста.
"Изначально никто не ожидал, что он сыграет столько матчей, но в сложившихся обстоятельствах он вышел на поле и проявил себя. У него действительно есть особенные качества – он очень быстр и привносит свою страсть в игру. Мы довольны тем, что за короткий период без полноценной подготовки он смог показать многое.
Надеюсь, он это понимает. Наша задача – помогать ему развиваться, учиться и лучше взаимодействовать с командой, ведь это крайне важно", – цитирует Гвардиолу BBC.
Абдукодир Хусанов пополнил ряды "Манчестер Сити" в январе, перейдя из французского "Ланса". Футболист подписал контракт с английским клубом до 30 июня 2029 года, а сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Ранее в своей карьере он выступал за белорусский "Энергетик-БГУ", а его футбольное становление прошло в узбекском клубе "Бунедкор".
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