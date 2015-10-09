22-летний игрок отказался от Казахстана из-за Хусанова

22-летний таджикский полузащитник Алишер Рахимов, известный по выступлениям за "БроукБойз" в Медиалиге, в интервью Ивану Карпову рассказал о своем решении продолжить карьеру в белорусском клубе "Сморгонь" вместо чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

Выбор в пользу Беларуси

Рахимов признался, что у него было мало времени на раздумья, а среди предложений значились клубы из Беларуси и Казахстана. Однако он сделал выбор в пользу первого варианта.

"Я не хочу возвращаться в Медиалигу - моя цель топовые европейские лиги", - заявил футболист.

Амбиции и пример Хусанова

Алишер стремится повторить путь Абдукодира Хусанова, который сумел пробиться в серьезный европейский чемпионат.

"Пример Хусанова показывает, что каждый способен играть в хороших клубах. Моя цель - топовые европейские лиги", - подчеркнул он.

Рахимов четко дал понять, что не рассматривает возвращение в МФЛ. Он полностью сосредоточен на профессиональном футболе и тренировочном процессе.

"Я уже не думаю о Медиалиге. Не хочу туда возвращаться. Меня не хотят подписывать? Это их право. Но они сами говорили, что я им много раз отказывал", - отметил он.

Пока остается вопрос, сможет ли Рахимов действительно пробиться в топ-лиги Европы или его путь приведет в менее статусные команды.

Напомним, что в 2023 году Хусанов перешел из белорусского клуба "Энергетик-БГУ" в "Ланс" за 450 тысяч евро. А в январе 2025-го французский клуб продал защитника сборной Узбекистана в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро.