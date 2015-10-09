Появилась информация о новом клубе капитана сборной Казахстана

Лидер сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген близок к переходу в "Тобол", передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "ЖаркOFF", контракт с костанайцами у Асхата уже на руках. Осталось лишь обсудить сумму компенсации для его прежнего клуба.

Также отмечается, что зарплата Тагыбергена в "Тоболе" будет на порядок ниже, чем в "Ордабасы".

Ранее стало известно, что 34-летний футболист покинул "Ордабасы" после скандала, связанного с его зарплатой, и критики со стороны акима.

Кроме того, появились сведения, что на Тагыбергена претендуют и другие клубы.

Напомним, он уже выступал за "Тобол" в 2017-м, а также в период с 2021 по 2022 годы. В его карьере еще были "Кайсар", "Актобе" и "Астана".