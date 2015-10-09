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Гвардиола кандидат на пост главного тренера топовой сборной

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Гвардиола кандидат на пост главного тренера топовой сборной ©facebook.com/mancity

После увольнения Доривала Жуниора с поста главного тренера сборной Бразилии местная конфедерация футбола (CBF) хочет назначить на этот пост иностранного специалиста.

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После увольнения Доривала Жуниора с поста главного тренера сборной Бразилии местная конфедерация футбола (CBF) хочет назначить на этот пост иностранного специалиста.

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По информации UOL, в CBF рассматривают следующие кандидатуры: Карло Анчелотти, возглавляющего мадридский "Реал", Хосепа Гвардиолу, тренирующего "Манчестер Сити", а также Жорже Жезуша, работающего с "Аль-Хилялем".

Президент CBF Эднальдо Родригес отдает предпочтение кандидатуре Анчелотти. При этом подчеркивается, что Гвардиола открыт для руководства национальной командой и испытывает особую любовь к Бразилии.

Доривал Жуниор возглавлял сборную Бразилии с января 2024 года. После 14 туров отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года пентакампеоны занимают четвёртое место.

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31 марта 00:00   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Севилья
Севилья
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Гвардиола Хосеп Анчелотти Карло Бразилия Футбол

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