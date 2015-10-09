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Тренер сборной Казахстана переманил Тагыбергена из "Ордабасы"

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Тренер сборной Казахстана переманил Тагыбергена из "Ордабасы" ©КФФ

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген сменил клуб, уйдя из "Ордабасы" и подписав контракт с "Тоболом", передают Vesti.kz

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Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген сменил клуб, уйдя из "Ордабасы" и подписав контракт с "Тоболом", передают Vesti.kz

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По сведениям источника, на решение опытного хавбека в том числе повлиял главный тренер костанайского клуба, а также ассистент главного тренера сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев. 

"Во время паузы на сборные возникли варианты с "Тураном" и "Кайсаром". Но для амбиций Асхата этого было, конечно, мало. Нурбол Жумаскалиев войдя в ситуацию, пригласил капитана сборной Казахстана в "Тобол". Договорившись по условиям Тагыберген взял билеты в Костанай. Не надо быть шибко умным, чтобы предположить, что условия контракта Тагыбергена у северян и южан значительно разнятся. Сумму называть не будем, но она гораздо ниже, чем была", - отмечает Telegram-канал "Серый Cardinal". 

Ранее аким Шымкента подверг критике Тагыбергена, упомянув его высокую зарплату в "Ордабасы". На это отреагировала и супруга футболиста.

34-летний Тагыберген в разное время выступал за "Актобе" и "Астану", а с 2014 года вызывается в национальную команду. За "Тобол" хавбек также выступал и даже помог костанайцам завоевать чемпионский титул в 2021 году. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 3, мужчины
30 марта 18:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Елимай
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(Семей)
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Тобол
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Елимай
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