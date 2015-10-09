Тренер сборной Казахстана переманил Тагыбергена из "Ордабасы"

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген сменил клуб, уйдя из "Ордабасы" и подписав контракт с "Тоболом", передают Vesti.kz.

По сведениям источника, на решение опытного хавбека в том числе повлиял главный тренер костанайского клуба, а также ассистент главного тренера сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев.

"Во время паузы на сборные возникли варианты с "Тураном" и "Кайсаром". Но для амбиций Асхата этого было, конечно, мало. Нурбол Жумаскалиев войдя в ситуацию, пригласил капитана сборной Казахстана в "Тобол". Договорившись по условиям Тагыберген взял билеты в Костанай. Не надо быть шибко умным, чтобы предположить, что условия контракта Тагыбергена у северян и южан значительно разнятся. Сумму называть не будем, но она гораздо ниже, чем была", - отмечает Telegram-канал "Серый Cardinal".

Ранее аким Шымкента подверг критике Тагыбергена, упомянув его высокую зарплату в "Ордабасы". На это отреагировала и супруга футболиста.

34-летний Тагыберген в разное время выступал за "Актобе" и "Астану", а с 2014 года вызывается в национальную команду. За "Тобол" хавбек также выступал и даже помог костанайцам завоевать чемпионский титул в 2021 году.