Клуб КПЛ подписал форварда из России

34-летний российский нападающий Максим Житнев подписал контракт с талдыкорганским "Жетысу", передают Vesti.kz.
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За свою профессиональную карьеру Максим Житнев выступал за российские клубы "Распадская", "Сибирь", "Кубань", "Томь" и "Новосибирск", казахстанские "Иртыш" и "Елимай" и белорусские "Макслайн" и "Нафтан". В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.
В стартовых турах чемпионата Казахстана команда Самата Смакова дважды сыграла вничью - с "Кызылжаром" (1:1) и "Улытау" (0:0).
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Астана • Тур 3, мужчины
30 марта 16:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Астана
Ничья
Жетысу
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