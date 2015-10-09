Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 10:20
 

Клуб КПЛ подписал форварда из России

  Комментарии (1)

Поделиться
Клуб КПЛ подписал форварда из России ©ФК "Сибирь"

34-летний российский нападающий Максим Житнев подписал контракт с талдыкорганским "Жетысу", передают Vesti.kz

Поделиться
1

34-летний российский нападающий Максим Житнев подписал контракт с талдыкорганским "Жетысу", передают Vesti.kz

Продолжение
Асхата Тагыбергена представили в новом клубе. Подробности
Сегодня 16:30  
Камбэком и дублем форварда сборной Казахстана обернулся матч КПЛ
Сегодня 16:55  
Разгром-уничтожение случился в первом матче турецкого клуба после ухода Аймбетова
Сегодня 17:26  
Новичок спас "Кайрат" после удаления в матче КПЛ
Сегодня 17:57  

За свою профессиональную карьеру Максим Житнев выступал за российские клубы "Распадская", "Сибирь", "Кубань", "Томь" и "Новосибирск", казахстанские "Иртыш" и "Елимай" и белорусские "Макслайн" и "Нафтан". В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

В стартовых турах чемпионата Казахстана команда Самата Смакова дважды сыграла вничью - с "Кызылжаром" (1:1) и "Улытау" (0:0). 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Астана   •   Тур 3, мужчины
30 марта 16:00   •   не начат
Астана
Астана
(Астана)
- : -
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
Кто победит в основное время?
Астана
Ничья
Жетысу
Проголосовало 124 человек
Жетысу ФК КПЛ КПЛ 2025 Футбол

Реклама

Живи спортом!