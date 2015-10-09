Клуб КПЛ подписал форварда из России

34-летний российский нападающий Максим Житнев подписал контракт с талдыкорганским "Жетысу", передают Vesti.kz.

За свою профессиональную карьеру Максим Житнев выступал за российские клубы "Распадская", "Сибирь", "Кубань", "Томь" и "Новосибирск", казахстанские "Иртыш" и "Елимай" и белорусские "Макслайн" и "Нафтан". В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

В стартовых турах чемпионата Казахстана команда Самата Смакова дважды сыграла вничью - с "Кызылжаром" (1:1) и "Улытау" (0:0).