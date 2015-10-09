Из-за Роналду саудовский клуб уволит топ-тренера из Италии

"Аль-Наср" может уволить итальянского специалиста Стефано Пиоли с поста главного тренера команды из-за его разногласий с нападающим и капитаном Криштиану Роналду, а также из-за неудовлетворительных результатов.

По информации Sportitalia, Пиоли может вернуться в Италию. Подчеркивается, что в услугах 59-летнего специалиста заинтересована "Рома", которую по окончании сезона покинет Клаудио Раньери.

Напомним, Роналду остался недоволен решением Пиоли заменить его на 61-й минуте матча 25-го тура саудовской Про-Лиги с "Аль-Холудом" (3:1). Сразу после замены 40-летний футболист отправился в подтрибунное помещение.