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Из-за Роналду саудовский клуб уволит топ-тренера из Италии

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Из-за Роналду саудовский клуб уволит топ-тренера из Италии ©facebook.com/Cristiano/

"Аль-Наср" может уволить итальянского специалиста Стефано Пиоли с поста главного тренера команды из-за его разногласий с нападающим и капитаном Криштиану Роналду, а также из-за неудовлетворительных результатов.

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"Аль-Наср" может уволить итальянского специалиста Стефано Пиоли с поста главного тренера команды из-за его разногласий с нападающим и капитаном Криштиану Роналду, а также из-за неудовлетворительных результатов.

По информации Sportitalia, Пиоли может вернуться в Италию. Подчеркивается, что в услугах 59-летнего специалиста заинтересована "Рома", которую по окончании сезона покинет Клаудио Раньери.

 Напомним, Роналду остался недоволен решением Пиоли заменить его на 61-й минуте матча 25-го тура саудовской Про-Лиги с "Аль-Холудом" (3:1). Сразу после замены 40-летний футболист отправился в подтрибунное помещение.

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Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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