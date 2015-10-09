Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Германия
Сегодня 09:55
 

"Бавария" нашла замену Нойеру в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Бавария" нашла замену Нойеру в АПЛ ©facebook.com/fcbayern

"Бавария" рассчитывает в летнее трансферное окно заполучить вратаря "Брайтона" Барта Вербрюггена, передают Vesti.kz

Поделиться

"Бавария" рассчитывает в летнее трансферное окно заполучить вратаря "Брайтона" Барта Вербрюггена, передают Vesti.kz

По информации The Telegraph, немецкий клуб рассматривает 22-летнего голландца в качестве долгосрочной замены 39-летнему Мануэлю Нойеру. Мюнхенцы готовы сделать предложение в размере 60 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Вербрюгген принял участие в 30 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл "на ноль". Действующее трудовое соглашение нидерландского игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет  25 млн евро. 

Чемпионат Германии 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:30   •   закончен
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
3:2
Санкт-Паули
Санкт-Паули
(Гамбург)
Кто победит в основное время?
Бавария

90%

Ничья

10%

Санкт-Паули

0%

Проголосовало 20 человек
Бавария Нойер Футбол Германия

Реклама

Живи спортом!