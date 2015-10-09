Сатпаев не готов к основе сборной Казахстана? Что не так в игре главного таланта страны

Дастан Сатпаев провел дебют в официальных играх за сборную Казахстана и оставил противоречивое впечатление. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о деталях игры 16-летнего нападающего.

В казахстанском футболе давно не случалось такого стремительного роста у молодого игрока. Сатпаев сделал прыжок из юношеской сборной до 17 лет сразу же в национальную команду. Конечно же, на то были основания. Дастан ярко начал клубный сезон, вышел в трех статусных играх за "Кайрат", забил "Астане" и покорил публику своей игровой дерзостью. Но все же, международный турнир, основная сборная Казахстана, защитники из АПЛ - это другой уровень сопротивления.

Почему Алиев поставил Сатпаева в основу

С Уэльсом Дастан вышел на замену и тайминг его выхода был верным. 15 минут - достаточно для 16-летнего игрока. И в это время он показал себя уверенным и сосредоточенным. Очевидно, что умение абстрагироваться от внешних факторов и давления - одно из сильнейших качеств Сатпаева. Дастан пытался играть вперед, обострять и созидать. Примечательно, что в Кардиффе он вышел вместо Максима Самородова, на место левого инсайда. Эта позиция более комфортна для Сатпаева, хотя в том же "Кайрате" он играет ближе к центру атаки и смотрится тоже органично.

Но с Лихтенштейном Дастан и вовсе вышел в основе. Подобный шаг со стороны Алиева по сути не предполагал больших рисков, учитывая уровень соперника.

"Мы учитывали его скорость. У нас был такой план... Самородов, Чесноков и Сатпаев, это быстрые игроки. Во втором тайме должны были выйти Кенжебек и Астанов, чтобы усилить скорость. Параллельно мы хотели, чтобы Дастан оказывал давление на центрального защитника. Но ему только 16 лет и в некоторых моментах ему сложно. Он только в КПЛ заиграл. Единственное, что не удалось ему, это подобрать момент для гола", - заявил Али Ханалиевич после игры в Вадуце.

Но в позиции единственного центрального нападающего Сатпаев проводил мало времени с мячом. За отведенное время у него всего 24 касания с мячом. Для сравнения, у Самородова почти в два раза больше - 45, хотя игрового времени у него было меньше. При этом, Дастан ни разу не пробил по воротам и совершил всего одну попытку пойти в дриблинг.

Самородов оказался ярче Сатпаева, но проблема не только в Дастане

Конечно, трудность тут заключалась и в конструкции игры всей сборной в матче с Лихтенштейном. Соперник отдал мяч и тут многое зависело от того, как наша сборная его будет доставлять в финальную треть. Получалось откровенно говоря не очень качественно. Но почему тому же Самородову получилось проявить себя гораздо ярче? Максим принимал много мячей на флангах и был больше вовлечен в игру. Сатпаев располагаясь в центре, в позиционных атаках был несколько отрезан от общекомандных взаимодействий.

В общем, Сатпаеву не хватило опыта и стиль игры сборной в этом матче не располагал к раскрытию его потенциально сильных качеств. Все-таки пока Дастан скорее игрок пространства, он способен убежать за спину, врываться фланга, но тонко чувствовать моменты внутри штрафной - это то над чем ему еще предстоит поработать. И относительно позиции Сатпаева тоже есть сомнения. Играть единственного нападающего он пока не готов. Есть ощущение, что Дастан вместе с Галымжаном Кенжебеком могли бы освежать фланги, меняя по ходу игр Самородова и Чеснокова.

Именно эти факторы привели к столь разному впечатлению и оценки игры Сатпаева в матчах с Уэльсом и Лихтенштейном.

Стало известно, останется ли Алиев в сборной Казахстана