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В сборной Бразилии решили уволить тренера после фиаско в матче с Аргентиной

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В сборной Бразилии решили уволить тренера после фиаско в матче с Аргентиной ©cbf.com.br

Бразильская федерация футбола приняла решение о незамедлительном увольнении главного тренера Доривала Жуниора, передают Vesti.kz.

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Бразильская федерация футбола приняла решение о незамедлительном увольнении главного тренера Доривала Жуниора, передают Vesti.kz.

По информации местных СМИ, для окончательного оформления этого решения планируется провести финальную встречу.

Напомним, что 26 марта бразильцы потерпели крупное поражение от сборной Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Если аргентинцы набрали 31 балл после 14 проведенных игр и досрочно пробились на ЧМ-2026, то бразильская сборная идет на четвертом месте в таблице, имея в активе 21 балл.

Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года, до этого никогда не работал с национальными командами. На клубном уровне возглавлял "Сан-Паулу", "Фламенго", "Сеару", "Атлетико Паранаэнсе", "Сантос", "Палмейрас", "Флуминенсе", "Васко да Гама", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро", "Коритибу" и другие команды.

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