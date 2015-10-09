Стало известно, останется ли Алиев в сборной Казахстана

Сборная Казахстана по футболу провела два официальных матча под руководством Али Алиева - теперь будущее тренера зависит от решения руководства Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Изначальной задачей для Алиева было набрать четыре очка в матчах с Уэльсом и Лихтенштейном в квалификации к чемпионату мира-2026. Как известно, сборной Казахстана удалось победить в Вадуце, однако в Кардиффе команда потерпела поражение.

При этом, в руководстве КФФ скорее позитивные оценки по работе тренерского штаба во главе с Алиевым. Главный тренер впечатлил своей трудоспособностью и вовлеченностью в процесс, а также тем объемом работы, который был проделан на двух сборах в Турции.

В работе Алиева видят системность и современный подход. Кроме того, положительно оценивают его уровень требований к игрокам и постепенное освежение состава. С высокой вероятностью Али Ханалиевич продолжит работу с командой.

В актуальной таблице отборочной группы J Казахстан находится в самой середине - на третьем месте с тремя очками и разницей голов 3:3.

Команда отстает от лидирующих Северной Македонии (4) и Уэльса (4), но опережает еще не игравшую в этом цикле Бельгию (0) и проигравший обе встречи Лихтенштейн (0).

В июне сборная Казахстана проведет товарищеский матч с командой Беларуси, а в ноябре может сыграть с Узбекистаном.

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