В сборной Казахстана высказались о новом капитане

В Казахстанской федерации футбола сделали заявление о новом статусе защитника "Зенита" Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.
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В главную команду страны он вызывается с 2018 года.
"Нуралы Алип впервые сыграл в роли капитана в матче против Лихтенштейна", - говорится в сообщении КФФ.
Национальная команда провела два матча в отборочном турнире чемпионата мира-2026: сначала она уступила Уэльсу (1:3), затем обыграла Лихтенштейн (2:0). 9 июня казахстанцы примут на своем поле Северную Македонию.
Ранее стало известно, что сборная Казахстана сыграет с Узбекистаном.
Между тем в Узбекистане резко отреагировали на слова Али Алиева.
Чемпионат Турции 2024/25 • Турция, Стамбул • Регулярный чемпионат, мужчины
29 марта 22:30 • не начат
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Бешикташ
Ничья
Галатасарай
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