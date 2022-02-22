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Сборная Казахстана
Вчера 21:33
 

Казахстан забил Франции в отборе на Евро по футзалу

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Казахстан забил Франции в отборе на Евро по футзалу ©КФФ

Сборная Казахстана до 19 лет неудачно начала отборочный цикл чемпионата Европы-2025 по футзалу, передают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана до 19 лет неудачно начала отборочный цикл чемпионата Европы-2025 по футзалу, передают Vesti.kz.

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Игры группы 3 проходят в Португалии и в первом матче казахстанцы уступили Франции - 1:3. В составе победителей отличились Юнес Оубрик (13-я минута), Эюбе Мохамед Адам (25-я) и Элиотт Кольски (36-я). У проигравших один мяч отыграл Альазиз Камалов (19-я).

Максимум на что мы сподобились казахстанцы - это сравнять счет. Однако последующие грубые ошибки в обороне привели к плачевному исходу.



29 марта подопечные Пауло Рикардо Кака сыграют с Португалией, а 30-го числа встретятся с Беларусью.

По итогам основного раунда семь сборных (семь победителей групп) присоединятся к Молдове в финальной стадии, жеребьевка которой состоится 15 мая. Финальный турнир пройдет на "Кишинев Арене" с 28 сентября по 5 октября.

Отборочный турнир юношеского (U-19) чемпионата Европы по футзалу 2025   •   Португалия, Гондомар   •   Основной раунд, Группа 3, мужчины
29 марта 00:00   •   не начат
Португалия (U-19)
Португалия (U-19)
- : -
Казахстан (U-19)
Казахстан (U-19)
Кто победит в основное время?
Португалия (U-19)
Ничья
Казахстан (U-19)
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