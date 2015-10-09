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Вчера 23:08
 

В федерации отметили дебютанта сборной Казахстана из "Астаны"

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В федерации отметили дебютанта сборной Казахстана из "Астаны" ©КФФ

Вратарь "Астаны" Мухаммеджан Сейсен сыграл свой первый матч в официальных соревнованиях за сборную Казахстана, передают Vesti.kz.

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Вратарь "Астаны" Мухаммеджан Сейсен сыграл свой первый матч в официальных соревнованиях за сборную Казахстана, передают Vesti.kz.

Этот факт отметила у себя в соцсетях пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Сейсен дебютировал за национальную команду в гостевом матче с Лихтенштейном в рамках второго тура отборочного цикла чемпионата мира-2026. Подопечные Али Алиева одержали победу со счетом 2:0. А до этого они уступили на выезде Уэльсу (1:3), тогда ворота защищал Александр Заруцкий.

Следующую игру Казахстан проведет на своем поле против Северной Македонии 9 июня.

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26-летний Сейсен футбольную карьеру начинал в составе "Тараза" в 2018 году. Также он играл за шымкентский "Ордабасы" и молодежную сборную Казахстана.

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