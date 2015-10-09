Дастана Сатпаева сравнили с угасшей звездой "Барселоны"

Казахстанский депутат Самат Нуртаза поделился своим мнением о 16-летнем футбольном таланте Дастане Сатпаеве, передают Vesti.kz.

Сатпаев - воспитанник алматинского "Кайрата".

"Я думаю, что у парня большое будущее, лишь бы не перегорел, как допустим Ансу Фати в "Барселоне", когда от него ждали великое будущее, а в итоге выстрелил Ламин Ямаль. Поэтому я считаю, во-первых, рано давать оценку, только остается пожелать удачи парню", - приводит слова депутата Meta-ratings.kz.

В феврале стало известно, что Сатпаев присоединится к "Челси" летом 2026 года, подписав контракт на пять лет. "Кайрат" получит за игрока 4,3 миллиона евро - это рекордный трансфер в истории чемпионата Казахстана.

Юный футболист уже вошел в историю национального футбола, став самым молодым дебютантом сборной Казахстана. Он впервые вышел на поле в матче против Уэльса.

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