Разгромом завершились схватки Казахстана за медали ЧА по борьбе

Сборная Казахстана осталась без медалей в первый день чемпионата Азии-2025 по женской борьбе, который проходит в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.

В схватке за бронзу в весовой категории до 59 килограммов Гульдана Бекеш уступила китаянке Мэньюй Сюэ - 0:10.

Также за третье место боролась Ирина Казюлина, выступающая в категории до 68 килограммов. Однако и она потерпела крупное поражение от Манси Латер из Индии - 2:12.

Сегодня, 27 марта, Казахстану могла принести бронзу Светлана Анкичева (до 50 килограммов), увы, она капитулировала перед Мункхнар Бьямбасурен из Монголии - 0:3.

Таким образом, в первый день ЧА по женской борьбе наша команда не смогла разжиться наградами.

Напомним, что в предыдущие дни чемпионата Азии разыгрывались медали в греко-римской борьбе среди мужчин. Казахстанские спортсмены завоевали четыре медали: Алимхан Сыздыков (130 кг) и Омар Сатаев (82 кг) стали серебряными призерами, а Ибрагим Магомадов (77 кг) и Шамиль Ожаев (87 кг) выиграли бронзу.