20-летний талант отверг предложение ПСЖ и выбрал "Барселону"

Несмотря на постоянные слухи о будущем и интерес со стороны "Пари Сен-Жермена", Гави четко обозначил свою позицию перед президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой: он хочет остаться в "Барселоне". Андалузский полузащитник является одним из ключевых игроков каталонского клуба и, несмотря на сложное финансовое положение, не намерен менять команду, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

ПСЖ следил за Гави и готов был сделать предложение

Французский гранд уже несколько месяцев внимательно следил за ситуацией с испанцем. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике, работавший с Гави в сборной Испании, считает его идеальным игроком для своей полузащиты. К тому же бывший одноклубник Усман Дембеле пытался убедить его присоединиться к проекту парижан. ПСЖ был готов предложить выгодные условия как самому футболисту, так и "Барселоне", чтобы завершить трансфер уже этим летом.

Ответ Гави: он остается в "Барсе"

Однако испанец дал однозначный ответ - он остается в "Барселоне". Несмотря на то, что в этом сезоне его роль в составе уменьшилась из-за прихода Ханса-Дитера Флика и высокой конкуренции в полузащите, он сохраняет полную преданность клубу.

Руководство "Барсы" переживало, но Гави не рассматривает уход

Интерес ПСЖ и сложное финансовое положение каталонцев вызывали беспокойство у руководства. Опасения были связаны с тем, что заманчивое предложение могло бы поколебать игрока. Однако после личного разговора с футболистом Лапорта успокоился: Гави твердо намерен продолжить карьеру в составе "блауграны".

Конкуренция в полузащите не мешает статусу Гави

Хотя Гави конкурирует за место в составе с такими игроками, как Френки де Йонг, Дани Ольмо, Педри и Фермин Лопес, в "Барселоне" не сомневаются в его важности. Агрессивность, интенсивность и высокий уровень игры делают его незаменимым футболистом. Клуб продлил контракт с ним до 2030 года, подтверждая долгосрочные планы на него.

Звезда "Барсы" продолжит сиять

Приняв решение остаться и подтвердив свою приверженность "Барселоне", Гави вновь демонстрирует преданность клубу. Хотя слухи о возможном уходе будут появляться и дальше, Лапорта и болельщики могут быть уверены: их молодая звезда будет блистать в Каталонии и в следующем сезоне.

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