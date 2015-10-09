Настоящая сенсация? Почему фигурист из Казахстана заберет медаль ЧМ-2025

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров вошел в тройку на чемпионате мира в Бостоне (США) по итогам короткой программы, установив национальный рекорд, сообщают Vesti.kz.

Ведущий фигурист Казахстана набрал 94,77 балла.

Шайдоров представил программу, включавшую семь технических элементов. Прокат начался с уверенного исполнения четверного лутца в каскаде с тройным тулупом, за которыми последовал четверной тулуп, выполненный практически идеально.

Единственная ошибка произошла при выполнении тройного акселя, который Михаил не сумел выполнить чисто. Тем не менее, все остальные элементы были исполнены на высоком уровне, что позволило получить 54,15 балла за технику и 40,62 балла за компоненты.

Итоговый результат - 94,77 балла - стал новым национальным рекордом Казахстана, превзойдя достижение Дениса Тена, который в 2013 году получил 91,56 балла в короткой программе.

Этот результат не только вывел Шайдорова в тройку лидеров, но и стал важным шагом для казахстанского фигурного катания на международной арене.

Однако, несмотря на блестящее выступление, Шайдоров уступил лидерам с заметным отрывом. Илья Малинин из США, набравший 110,41 балла, уверенно возглавил турнирную таблицу, а японец Юма Кагияма, получивший 107,09 балла, занял вторую строчку.

Произвольная программа состоится в ночь на 30 марта, и у Михаила остаются отличные шансы на борьбу за медали. Если он сможет повторить свой уровень исполнения и избежать ошибок в более сложной программе, Казахстан может стать свидетелем нового исторического достижения на чемпионате мира.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высоко оценил выступление казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на чемпионате мира в Бостоне.