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Представлен состав Казахстана на первый Кубок мира от World Boxing

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Представлен состав Казахстана на первый Кубок мира от World Boxing ©Kazakhstan Boxing Federation

Женская сборная Казахстана по боксу проводит сбор в Алматинской области перед Кубком мира, сообщают Vesti.kz.

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Женская сборная Казахстана по боксу проводит сбор в Алматинской области перед Кубком мира, сообщают Vesti.kz.

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Первый этап турнира под эгидой новой боксерской организации World Boxing пройдет в Бразилии с 30 марта по 6 апреля.

Женская команда представлена следующими спортсменками: Жазира Оракбаева (51 кг), Анита Адишева (54 кг) и Улжан Сарсенбек (57 кг).


Напомним, ранее мужская команда представила состав на турнир в Бразилии.

Мужская команда Узбекистана также назвала состав.

Всего в рамках турнира World Boxing будет три этапа. Помимо соревнований в Бразилии состоятся еще два этапа - в Казахстане с 30 июня по 7 июля, а третий - с 21 по 27 июля. Место пока не определено.

Напомним, что глава НОК Казахстана Геннадий Головкин является председателем олимпийской комиссии World Boxing.

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