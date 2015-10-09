Казахстанец сотворил историю - новый рекорд мира!

Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин побил мировой рекорд на 100 метров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

Это произошло на VI Зимней Спартакиаде по конькобежному спорту в Астане, где Кошкин доказал, что он самый сильный спринтер в мире.

Соотечественник побил неофициальный мировой рекорд, пробежав дистанцию в 100 метров за 9.31 секунды.

Ранее этот рекорд принадлежал китайскому спортсмену Гао Тинюю (9,32 секунды).

Отметим, забег на дистанцию 100 метров не входит в программу Олимпиады и чемпионата мира.