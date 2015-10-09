Казахстан вырвал первую медаль на чемпионате Азии по борьбе

Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии-2025 по женской борьбе, который проходит в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.

В поединке за третье место в весовой категории до 53 килограммов Баянова одержала победу над представительницей Монголии Отгонтуя Чинболд со счетом 10:6.

Соперница оказала серьезное сопротивление, сумев сравнять счет сначала 2:2, а затем 4:4. Однако в дальнейшем казахстанская борчиха перехватила инициативу и добилась уверенной победы.

Это первая медаль для нашей женской команды в Аммане.

Сегодня, 28 марта, в финале выступит лидер сборной Казахстана Жамиля Бакбергенова (до 72 килограммов), которая в полуфинале за секунду вырвала победу у чемпионки мира.

Напомним, что в первый день континентального турнира казахстанская команда осталась без медалей в женской борьбе, в частности, неудачно выступили Светлана Анкичева (до 50 килограммов), Гульдана Бекеш (до 59 килограммов) и Ирина Казюлина (до 68 килограммов).