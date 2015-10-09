Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Күрес түрлері
Сегодня 20:18
 

Казахстан вырвал первую медаль на чемпионате Азии по борьбе

  Комментарии (3)

Поделиться
Казахстан вырвал первую медаль на чемпионате Азии по борьбе ©ДРС

Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии-2025 по женской борьбе, который проходит в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.

Поделиться
3

Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии-2025 по женской борьбе, который проходит в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.

В поединке за третье место в весовой категории до 53 килограммов Баянова одержала победу над представительницей Монголии Отгонтуя Чинболд со счетом 10:6.

Соперница оказала серьезное сопротивление, сумев сравнять счет сначала 2:2, а затем 4:4. Однако в дальнейшем казахстанская борчиха перехватила инициативу и добилась уверенной победы.

Это первая медаль для нашей женской команды в Аммане.

Сегодня, 28 марта, в финале выступит лидер сборной Казахстана Жамиля Бакбергенова (до 72 килограммов), которая в полуфинале за секунду вырвала победу у чемпионки мира.

Напомним, что в первый день континентального турнира казахстанская команда осталась без медалей в женской борьбе, в частности, неудачно выступили Светлана Анкичева (до 50 килограммов), Гульдана Бекеш (до 59 килограммов) и Ирина Казюлина (до 68 килограммов).

Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 марта 19:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Жирона
Жирона
(Жирона)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Жирона
Проголосовало 246 человек
борьба Казахстан Монголия Чемпионат Азии по борьбе

Реклама

Живи спортом!