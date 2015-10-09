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Казахстанка за секунду вырвала победу у чемпионки мира и вышла в финал

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Казахстанка за секунду вырвала победу у чемпионки мира и вышла в финал ©Olympic.kz

Лидер сборной Казахстана Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата Азии-2025 по женской борьбе, проходящего в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.

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Лидер сборной Казахстана Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата Азии-2025 по женской борьбе, проходящего в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 72 килограммов Бакбергенова прошла Масако Фуруичи из Японии - 3:2. Причем Бакбергенова вырвала победу на последних секундах.

Жамиля вышла вперед в первой половине схватки (1:0), а затем конкурентка сумела не только отыграться, но и повела в счете (1:2).

За несколько секунд до завершения схватки Бакбергенова сумела "вытолкать" соперницу с ковра: решающий прием был зафиксирован прямо перед сиреной.

Японская сторона взяла пересмотр эпизода, но результат полуфинальной схватки оставили без изменений - казахстанка в финале. Противостояние пройдет сегодня, 28 марта - после 20:00 по времени Астаны.

Бакбергенова - трехкратный серебряный призер чемпионатов мира (2021, 2022, 2024), также брала бронзу (2023). При этом она трижды выигрывала чемпионат Азии (2020, 2022, 2023).

Фуруичи - чемпионка мира (2021) и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2019, 2022). Еще Масако выигрывала серебро и бронзу на чемпионатах Азии (2017, 2018).

Добавим, что чемпионат Азии стартовал 25 марта, а Казахстан выиграл уже четыре медали. В два последних дня турнира медали разыграют борцы вольного стиля.

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30 марта 18:30   •   не начат
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Ахмат
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(Москва)
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Ахмат
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борьба Чемпионат Азии по борьбе Казахстан

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