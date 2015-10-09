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Схватка Казахстана за медаль ЧА завершилась за 42 секунды

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Схватка Казахстана за медаль ЧА завершилась за 42 секунды ©Кадр из видео

Гаухар Мукатай не смогла выиграть для сборной Казахстана медаль на чемпионате Азии-2025 по женской борьбе в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.

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Гаухар Мукатай не смогла выиграть для сборной Казахстана медаль на чемпионате Азии-2025 по женской борьбе в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.

В схватке за бронзу в весовой категории до 65 килограммов Мукатай разгромно уступила китаянке Ци Чжан - 0:10. Соперница оформила победу за 42 секунды.

На данный момент казахстанская сборная имеет в своем активе одну медаль, которой удостоилась Зейнеп Баянова в категории до 53 килограммов.

А вот Тыныс Дубек (до 62 килограммов) потерпела неудачу.

Сегодня, 28 марта, в финале выступит лидер сборной Казахстана Жамиля Бакбергенова, которая в полуфинале весовой категории до 72 килограммов за секунду вырвала победу у чемпионки мира.

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30 марта 19:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
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борьба Китай Казахстан Чемпионат Азии по борьбе

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