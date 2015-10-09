Казахстан завоевал четвертую медаль на чемпионате Азии по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, который проходит в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.
Спортсмен выступал в финале весовой категории до 82 кг, где его соперником стал представитель Ирана Мохаммад Нагуси.
В напряженной схватке Сатаев уступил со счетом 1:3, став вице-чемпионом континентального первенства.
Таким образом, сборная Казахстана по греко-римской борьбе пополнила свою копилку уже четырьмя наградами.
Ранее серебро в категории до 130 килограммов завоевал Алимхан Сыздыков, а бронзовые медали взяли Ибрагим Магомадов (до 77 кг) и Шамиль Ожаев (до 87 кг).
Три дуэли Казахстан - Узбекистан определили финалистов чемпионата Азии по борьбе
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