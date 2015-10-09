"Арсенал" сотворил камбэк и выбил "Реал" из Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" пробился в полуфинал женской Лиги чемпионов. На своем поле команда сумела сотворить камбэк в противостоянии с мадридским "Реалом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый матч, прошедший в Мадриде, завершился победой испанских футболисток со счетом 2:0. Однако на "Эмирейтс" в Лондоне англичанки ответили сполна - 3:0. Все мячи были забиты в начале второго тайма - отличились Алессия Руссо (46'), Мариона Кальдентей (49') и еще раз Руссо (59').

Таким образом "Арсенал" пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где теперь сыграет с французским "Лионом", который оказался сильнее "Баварии" - 6:1 (2:0, 4:1).

Еще два ответных четвертьфинала пройдут сегодня, в ночь с 27 на 28 марта. Действующие обладатели трофея из "Барселоны" примут "Вольфсбург" (4:1 - в первой игре), а "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" (0:2).

Стоит отметить, что в мужской Лиги чемпионов жребий также свел "Арсенал" и "Реал" в 1/4 финала. Матчи между ними пройдут 8 и 16 апреля. Будет ли повтор этого результата и там? Или же "Реал" отомстит за своих одноклубниц?