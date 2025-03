Экс-одноклубник Зайнутдинова заплакал после вопроса о выходе на ЧМ-2026

Венесуэльский нападающий Саломон Рондон не смог сдержать слез после вопроса репортера о значимости выхода команды на чемпионат мира-2026. Именно он забил победный гол в домашнем квалификационном матче с Перу (1:0), сообщают Vesti.kz.

Благодаря минимальной победы и голу с пенальти в исполнении Рондона венесуэльцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Эта позиция позволяет команде пробиться в стыки за выход на ЧМ. Правда, впереди еще четыре тура в отборочном цикле, и все еще может поменяться.

Тем не менее это был эмоциональный момент для всей страны и Рондона в частности. Когда журналист спросил у него, насколько ему важно вывести свою сборную на ЧМ-2026 - нападающий не смог сдержать слез, ничего не ответил и покинул зону интервью.

Salomón Rondón is 35 years old and has never seen his country play in a World Cup. A reporter asks, “How important is it for Venezuela to make it to a World Cup?” This is what representing his country means to him.

¡Vamos, Rondon! ¡Vamos, Venezuela

🇻🇪!



pic.twitter.com/sg3giP5eJ7