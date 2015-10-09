Экс-одноклубник Зайнутдинова заплакал после вопроса о выходе на ЧМ-2026

Венесуэльский нападающий Саломон Рондон не смог сдержать слез после вопроса репортера о значимости выхода команды на чемпионат мира-2026. Именно он забил победный гол в домашнем квалификационном матче с Перу (1:0), сообщают Vesti.kz.
Благодаря минимальной победы и голу с пенальти в исполнении Рондона венесуэльцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Эта позиция позволяет команде пробиться в стыки за выход на ЧМ. Правда, впереди еще четыре тура в отборочном цикле, и все еще может поменяться.
Тем не менее это был эмоциональный момент для всей страны и Рондона в частности. Когда журналист спросил у него, насколько ему важно вывести свою сборную на ЧМ-2026 - нападающий не смог сдержать слез, ничего не ответил и покинул зону интервью.
Отметим, что сборная Венесуэлы является единственным представителем южноамериканского футбола, которой еще не удавалось пробиться на ЧМ. Поэтому для всей страны такое достижение будет огромным праздником.
Salomón Rondón is 35 years old and has never seen his country play in a World Cup. A reporter asks, “How important is it for Venezuela to make it to a World Cup?” This is what representing his country means to him.— herculez gomez (@herculezg) March 26, 2025
¡Vamos, Rondon! ¡Vamos, Venezuela
🇻🇪!
pic.twitter.com/sg3giP5eJ7
35-летний Рондон является лучшим бомбардиром в истории сборной своей страны с 46 забитыми мячами. В 2021 году он на протяжении полугода играл бок о бок с казахстанцем Бахтиером Зайнутдиновым в московском ЦСКА.
Следующий квалификационный матч венесуэльцы проведут 4 июня - на своем поле они примут оппонентов из Боливии.
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