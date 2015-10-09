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Вчера 08:40
 

Экс-одноклубник Зайнутдинова заплакал после вопроса о выходе на ЧМ-2026

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Экс-одноклубник Зайнутдинова заплакал после вопроса о выходе на ЧМ-2026 ©IG/selevinotinto

Венесуэльский нападающий Саломон Рондон не смог сдержать слез после вопроса репортера о значимости выхода команды на чемпионат мира-2026. Именно он забил победный гол в домашнем квалификационном матче с Перу (1:0), сообщают Vesti.kz.

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Венесуэльский нападающий Саломон Рондон не смог сдержать слез после вопроса репортера о значимости выхода команды на чемпионат мира-2026. Именно он забил победный гол в домашнем квалификационном матче с Перу (1:0), сообщают Vesti.kz.

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Благодаря минимальной победы и голу с пенальти в исполнении Рондона венесуэльцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Эта позиция позволяет команде пробиться в стыки за выход на ЧМ. Правда, впереди еще четыре тура в отборочном цикле, и все еще может поменяться.

Тем не менее это был эмоциональный момент для всей страны и Рондона в частности. Когда журналист спросил у него, насколько ему важно вывести свою сборную на ЧМ-2026 - нападающий не смог сдержать слез, ничего не ответил и покинул зону интервью.

Отметим, что сборная Венесуэлы является единственным представителем южноамериканского футбола, которой еще не удавалось пробиться на ЧМ. Поэтому для всей страны такое достижение будет огромным праздником.

35-летний Рондон является лучшим бомбардиром в истории сборной своей страны с 46 забитыми мячами. В 2021 году он на протяжении полугода играл бок о бок с казахстанцем Бахтиером Зайнутдиновым в московском ЦСКА.

Следующий квалификационный матч венесуэльцы проведут 4 июня - на своем поле они примут оппонентов из Боливии.

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29 марта 21:30   •   не начат
ЦСКА М
ЦСКА М
(Москва)
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Динамо Мх
Динамо Мх
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Динамо Мх
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Футбол Чемпионат мира по футболу Венесуэла Перу Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Россия Казахстан

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