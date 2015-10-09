Прямая трансляция казахстанских схваток на чемпионате Азии по борьбе

Сегодня, 27 марта, в Аммане (Иордания) пройдет третий день чемпионата Азии по борьбе. В четверг пройдут соревнования по женской борьбе в четырех весовых категориях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первый из двух дней женской борьбы сильнейших выявят в категориях до 50, 55, 59, 68 и 76 килограммов. Там Казахстан представят Светлана Анкичева, Зульфия Яхъярова, Гульдана Бекеш, Ирина Казюлина и Эльмира Сыздыкова соответственно.

Предварительный схватки начнутся в 13:30 по казахстанскому времени - их можно будет посмотреть на Sport Plus Qazaqstan.

Полуфиналы начнутся в 15:30, а утешительные схватки - в 16:15. Их покажут как на Sport Plus Qazaqstan, так и на Qazsport.

Финалы, которые начнутся в 20:00, также покажут Sport Plus Qazaqstan и Qazsport.

Во вторник и среду на чемпионате Азии проходили схватки среди мужчин по греко-римской борьбе. Были разыграны медали в десяти весовых категориях. Казахстанцы завоевали четыре награды: Алимхан Сыздыков (130 кг) и Омар Сатаев (82 кг) стали серебряными призерами, а Ибрагим Магомадов (77 кг) и Шамиль Ожаев (87 кг) - бронзовыми.

Исторический чемпион мира и другие: кто представит Казахстан на чемпионате Азии?