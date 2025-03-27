Вернулся? Покинувший UFC со скандалом Мокаев определился с будущим и подписал контракт

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Мухаммад Мокаев (14-0-0-1) подписал контракт с новой организацией. Теперь он будет выступать под эгидой Karate Combat, сообщают Vesti.kz.

24-летний представитель Англии поблагодарил президента организации Асима Заиди за предоставленную возможность, а также лигу BRAVE CF, за то, что они позволили ему выступать в Karate Combat. Уже 2 мая он дебютирует в лиге на турнире в Дубае (ОАЭ).

Отметим, что Мокаев с 2022 по 2024 годы выступал в UFC, где выиграл все семь боев. Однако его контракт с лучшей лигой мира не был продлен из-за конфликта с кем-то из матчмейкеров американского промоушена.

Тем не менее уроженец Республики Дагестан (Россия) периодически напоминает, что его главная цель - биться в UFC и стать чемпионом этой лиги.

Добавим, что Мокаев выступает в наилегчайшей весовой категории до 56,7 килограмма.