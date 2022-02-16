Непобежденный казах-нокаутер получил бой за чемпионский пояс

3 мая в Алматы пройдет турнир NAIZA 72. В главном событии вечера будет оспорен вакантный пояс в тяжелой весовой категории, передает корреспондент Vesti.kz.

На титул претендуют россиянин Хусейн Адамов (11-3) и казахстанец Ерлан Шакишев (2-0).

Любопытно, что Адамов свой последний бой проиграл нокаутом - это случилось на прошлогоднем турнире лиги "Наше Дело", когда он был финиширован в пятом раунде Виктором Немковым. Зато в лиге NAIZA 34-летний файтер выиграл оба поединка, один из них нокаутом.

Что касается Шакишева, то у него всего два профессиональных боя по ММА, и обоих соперников он нокаутировал. В лиге NAIZA он дебютировал в ноябре 2021-го, одержав победу во втором раунде над Гурами Звиададзе из Грузии. Последний бой Шакишев провел в марте 2023-го.

Фото: NAIZA©️