Олимпийский чемпион из Казахстана сделал неожиданное заявление

Олимпимпийский чемпион-1996 по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко рассказал о своем отношении к главным стартам четырехлетия. Он выразил непопулярное мнение, сообщают Vesti.kz.

"Мне повезло в юности находиться в составе сборной СССР, где ничего, кроме первого места, не существовало, второе место было поражением, поэтому все истории до Олимпийских игр меня обогощали знаниями и давали понимание, что если бороться, то только за первое место и использовать все свои ресурсы.

И когда я достиг золота Олимпиады, первое, что я ощутил, что Олимпийские игры - это обычный международный турнир, просто более помпезный. Если убрать всю суету, то это обычный борцовский турнир. И сейчас, передавая свой опыт молодому поколению, я акцентирую на это внимание, чтобы ответственность и политизация их не раздавили", - сказал Мельниченко в интервью Sport Plus Qazaqstan.