Сенат принял решение по вопросу финансирования легионеров

Сенат Парламента Республики Казахстана принеля поправки в закон о физической культуре и спорта. Основной темой является рациональное использование бюджетных средств, сообщают Vesti.kz.

О принятии поправки в своем Telegram-канале сообщил руководитель аппарата Сената Парламента Максим Споткай. Теперь основной ориентир направлен на достижение результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

Что касается легионеров, то, исходя из поправок, организациям будет запрещено финансировать иностранцев за счет госбюджета.

Национальные спортивные федерации получат приоритет перед региональными.

Вводятся лимиты на содержание профессиональных клубов в пользу массового и детско-юношеского спорта.

Местные власти смогут регулировать цены на услуги в сфере физической культуры и спорта.

Усилены меры по развитию спортивной медицины и стандартов подготовки спортсменов.

Вводится институт ротации руководителей госорганизаций в сфере спорта.

Запрещено финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.

Теперь документ направлен на подпись Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.