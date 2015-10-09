Экс-игрок "Кайрата" удивил своей смелостью Путина. Что произошло?

Главный специалист по международным отношениям и многолетний переводчик московского ЦСКА Максим Головлев вспомнил, как футболисты армейцев отправились на прием к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. На ней присутствовал и бывший нападающий "Кайрата" Вагнер Лав, сообщают Vesti.kz.

В сезоне 2004/05 ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА. После крупного успеха и возвращения в Москву чемпионов пригласили на встречу с главой государства.

Бразильские легионеры, в числе которых был и Вагнер Лав, не понимали, о чем говорили Путин и остальные, так как рядом с ними не было переводчика. В один момент нападающий взял мяч и начал его набивать, заодно предложив сделать то же самое Путину.

"У нас до сих пор на базе висят фотографии оттуда - по ним и могу судить, что происходило на этой встрече. Вагнер даже там показал свою личность и силу характера. Этот человек ни перед кем не тушуется и не склоняет голову. У него такой менталитет: если я личность, могу и президенту России показать, как чеканить мяч. Не думаю, что кто-то из наших на такое решился бы. Может быть, в силу более сдержанного характера. Но бразильцы — это другая стихия, у них другой склад ума. Оттого и общаться с ними интересно. Это совершенно другая культура", - сказал Головлев в интервью "Чемпионату".

Отметим, что экс-нападающий сборной Бразилии играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. Что касается выступлений за "Кайрат", то в Алматы он провел вторую половину сезона-2020 и кампанию-2021.

Всего Вагнер провел 57 матчей за "Кайрат", отметившись 27 голами и 17 ассистами. Он стал чемпионом КПЛ и обладателем Кубка Казахстана.