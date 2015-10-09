"Если бы не ЛЧ". Роналдо раскрыл детали переговоров между сборной Бразилии и Анчелотти

Легендарный бразильский форвард Роналдо раскрыл детали возможного перехода Карло Анчелотти в сборную Бразилии. По его словам, итальянский тренер мог покинуть "Реал", если бы команда осталась без трофеев, передают Vesti.kz.

"Это не выдумки. Я общался с Анчелотти в прошлом году и пробовал его уговорить. Однако тогда переговоры зашли в тупик, "Реал" не захотел его отпускать. Если бы он ничего не выиграл, "Реал" уволил бы его, и тогда бы Карло возглавил сборную Бразилии. Но он смог сделать это - выиграл Лигу чемпионов и остался", - цитирует слова Роналдо Marca.

История могла пойти по совершенно другому сценарию. В 2023 году, после сложного сезона и давления на Анчелотти, в кулуарах активно обсуждалась возможность его ухода. Именно тогда федерация футбола Бразилии (CBF) сделала первый шаг в попытке заполучить итальянца.

По информации близких к ситуации источников, контакт был установлен напрямую через Роналдо, который выступил в роли посредника.

Однако "Реал", несмотря на все слухи, сохранил Анчелотти, а сам тренер ответил на недоверие громкой победой в Лиге чемпионов. Это поставило точку в вопросе о его возможном уходе.

Сейчас ситуация снова набирает обороты. После разгромного поражения Бразилии от Аргентины в отборе нафедерация снова обратилась к Анчелотти с предложением обсудить условия сотрудничества.

Позиция Доривала Жуниора, нынешнего тренера сборной, пошатнулась, и бразильская сторона вновь видит в Анчелотти идеального кандидата на роль наставника селесао. Теперь многое зависит от самого Карло.

Вопрос лишь в том, готов ли он покинуть "Реал", с которым его контракт действует до 2026 года, или вновь пойдет "ва-банк" и попробует выиграть еще один трофей, прежде чем решиться на новый вызов в карьере.

Напомним, что Аргентина разгромила Бразилию со счетом 4:1 в отборе к ЧМ-2026 и досрочно обеспечила себе место на турнире. Голы за аргентинцев забили

Единственный мяч у бразильцев записал на свой счет Матеус Кунья. После 14 туров Аргентина лидирует с 31 очком, а Бразилия занимает четвертое место, набрав 21 балл.