"Челси" подпишет конкурента для Сатпаева? Придется расстаться с большой суммой

Топовые английские клубы выстроились в очередь за 19-летним вингером "Ювентуса" и сборной Турции Кенаном Йылдызом. Футболист с большой долей вероятности сменит клубную прописку летом, сообщают Vesti.kz.

По данным итальянского таблоида La Gazzetta dello Sport, "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в трансфере Йылдыза. Агент игрока Жорже Мендеш уже связался с руководством "Ювентуса" по этому поводу.

Вообще "Ювентус" предпочел бы сохранить в своем составе талантливого футболиста, однако летом команде нужно будет сбалансировать свои финансовые отчетности и заработать деньги на продаже игроков. Поэтому трансфер Йылдыза на выход возможен, однако за сумму не менее 80 миллионов евро.

В этом сезоне уроженец Германии провел 41 матч за "Ювентус" во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал четыре ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро. В составе сборной Турции Кенан провел 19 матчей и забил два гола.

Добавим, что в начале года стало известно о будущем переходе 16-летнего казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в "Челси". Трансфер воспитанника "Кайрата" состоится в августе 2026 года.