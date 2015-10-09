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Англия
Вчера 11:40
 

"Челси" подпишет конкурента для Сатпаева? Придется расстаться с большой суммой

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"Челси" подпишет конкурента для Сатпаева? Придется расстаться с большой суммой ©ФК "Ювентус"

Топовые английские клубы выстроились в очередь за 19-летним вингером "Ювентуса" и сборной Турции Кенаном Йылдызом. Футболист с большой долей вероятности сменит клубную прописку летом, сообщают Vesti.kz.

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Топовые английские клубы выстроились в очередь за 19-летним вингером "Ювентуса" и сборной Турции Кенаном Йылдызом. Футболист с большой долей вероятности сменит клубную прописку летом, сообщают Vesti.kz.

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По данным итальянского таблоида La Gazzetta dello Sport, "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в трансфере Йылдыза. Агент игрока Жорже Мендеш уже связался с руководством "Ювентуса" по этому поводу.


Вообще "Ювентус" предпочел бы сохранить в своем составе талантливого футболиста, однако летом команде нужно будет сбалансировать свои финансовые отчетности и заработать деньги на продаже игроков. Поэтому трансфер Йылдыза на выход возможен, однако за сумму не менее 80 миллионов евро.

В этом сезоне уроженец Германии провел 41 матч за "Ювентус" во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал четыре ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро. В составе сборной Турции Кенан провел 19 матчей и забил два гола.

Добавим, что в начале года стало известно о будущем переходе 16-летнего казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в "Челси". Трансфер воспитанника "Кайрата" состоится в августе 2026 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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