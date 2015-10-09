В России восхитились Нуралы Алипом и поставили его в пример

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игроках "Зенита". В частности, он похвалил казахстанского защитника Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

Известный журналист и бывший футболист серьезно раскритиковал футболиста сине-бело-голубых Максима Глушенкова за снижение требований к себе, жалобы и колкие высказывания в интервью и конфликте с тренером. В пример ему Орлов назвал нескольких его одноклубников, в том числе Алипа.

"Семаку нужно ставить в состав только тех, кто готов на поле умирать! Просто умирать! Мне очень нравятся бойцовские качества Алипа. Да, он может ошибаться. Но никогда не играет спустя рукава, не отбывает номер", - цитирует слова Орлова "Спорт-Экспресс".

Отметим, что Алип уже четвертый год выступает в составе "Зенита". В текущем сезоне он провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил гол и отдал одну результативную передачу. Несколько дней назад защитник стал самым дорогостоящим казахстанским футболистом.

В недавнем матче Лихтенштейн - Казахстан он был признан лучшим игроком встречи по результатам анализа одного из статистических порталов.