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Россия
Вчера 11:15
 

В России восхитились Нуралы Алипом и поставили его в пример

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В России восхитились Нуралы Алипом и поставили его в пример ©ФК "Зенит"

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игроках "Зенита". В частности, он похвалил казахстанского защитника Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

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Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игроках "Зенита". В частности, он похвалил казахстанского защитника Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

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Известный журналист и бывший футболист серьезно раскритиковал футболиста сине-бело-голубых Максима Глушенкова за снижение требований к себе, жалобы и колкие высказывания в интервью и конфликте с тренером. В пример ему Орлов назвал нескольких его одноклубников, в том числе Алипа.

"Семаку нужно ставить в состав только тех, кто готов на поле умирать! Просто умирать! Мне очень нравятся бойцовские качества Алипа. Да, он может ошибаться. Но никогда не играет спустя рукава, не отбывает номер", - цитирует слова Орлова "Спорт-Экспресс".


Отметим, что Алип уже четвертый год выступает в составе "Зенита". В текущем сезоне он провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил гол и отдал одну результативную передачу. Несколько дней назад защитник стал самым дорогостоящим казахстанским футболистом.

В недавнем матче Лихтенштейн - Казахстан он был признан лучшим игроком встречи по результатам анализа одного из статистических порталов.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 21 13 7 1 39-13 46
2 Спартак М 21 13 4 4 41-17 43
3 Зенит 21 13 4 4 40-14 43
4 Локомотив М 21 12 4 5 37-29 40
5 Динамо М 21 11 6 4 43-23 39
6 ЦСКА М 21 11 5 5 31-15 38
7 Рубин 21 9 5 7 29-29 32
8 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9 Акрон Тл 21 7 4 10 26-38 25
10 Динамо Мх 21 4 9 8 16-22 21
11 Химки 21 4 8 9 24-37 20
12 Крылья Советов 21 5 4 12 20-36 19
13 Пари НН 21 5 4 12 17-39 19
14 Ахмат 21 3 9 9 20-35 18
15 Факел 21 2 8 11 11-29 14
16 Оренбург 21 2 5 14 18-37 11

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Чемпионат России 2024/25   •   Россия, Москва   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 марта 16:00   •   не начат
Динамо М
Динамо М
(Москва)
- : -
Оренбург
Оренбург
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Динамо М
Ничья
Оренбург
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Футбол Премьер-лига России Зенит Алип Нуралы Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Россия Казахстан

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