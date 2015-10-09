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Вчера 07:13
 

Громкой сенсацией завешился матч на турнире за 4,4 миллиарда

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Громкой сенсацией завешился матч на турнире за 4,4 миллиарда ©Jimmie48

Вторая ракетка мира полька Ига Швентек (№2) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Майами (Флорида). Она потерпела поражение на стадии четвертьфинала, уступив сопернице из второй сотни мирового рейтинга, сообщают Vesti.kz.

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Вторая ракетка мира полька Ига Швентек (№2) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Майами (Флорида). Она потерпела поражение на стадии четвертьфинала, уступив сопернице из второй сотни мирового рейтинга, сообщают Vesti.kz.

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Соперницей Швентек была 19-летняя представительница Филиппин Александра Эала (№140). Это была первая игра между ними и она завершилась победой Эалы со счетом 6:2, 7:5.

На этом турнире Александра продолжает удивлять. Во втором и третьем раундах она выбила из борьбы чемпионок турниров "Большого шлема" Елену Остапенко (№25) и Мэдисон Киз (№5), а затем на отказе прошла Паулу Бадосу (№11).

Из четырех полуфиналисток турнира только Эала и Арина Соболенко (№1) не потеряли ни сета. Теперь за выход в финал юная сенсация из Филиппин сыграет либо с британкой Эммой Радукану (№60), либо с американкой Джессикой Пегулой (№4).

Благодаря победе над Швентек Эала уже обеспечила себе взлет как минимум на 75-ю позицию в мировом рейтинге, а также 332,16 тысячи долларов призовых (166,6 миллиона тенге). В целом же призовой фонд турнира составляет 8,96 миллиона долларов (4,48 миллиарда тенге).

Турнир серии ITF. Бужумбура (Бурунди) - 2025   •   Бурунди, Бужумбура   •   1/8 финала, женщины
Вчера 14:30   •   закончен
2:0
Кто победит в основное время?
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0%

Ничья

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