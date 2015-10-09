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ATP
Вчера 08:10
 

Казахстанец пробился в четвертьфинал турнира за 100 миллионов

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Казахстанец пробился в четвертьфинал турнира за 100 миллионов ©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№215) стал четвертьфиналистом турнира ATP Challenger в Морелии (Мексика). В двух матчах он не проиграл ни одного сета, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№215) стал четвертьфиналистом турнира ATP Challenger в Морелии (Мексика). В двух матчах он не проиграл ни одного сета, передает корреспондент Vesti.kz.

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На стадии 1/8 финала 24-летний теннисист из Актау нанес поражение Фелипе Мелигени Алвесу из Бразилии (№176) - 7:6(5), 6:4.

Теперь Жукаева ждет противостояние в 1/4 финала со швейцарцем Марком-Андреа Хуслером (№172). Ранее они играли друг с другом дважды, и пока счет в их противостоянии равный - 1:1. Однако последнюю игру, в квалификации прошлогоднего US Open, в двух сетах выиграл именно Жукаев.

Отметим, что общий призовой фонд турнира в Морелии составляет 200 тысяч долларов США (100,32 миллиона тенге). Выход в 1/4 финала уже принес казахстанцу 5,78 тысячи долларов (2,89 миллиона тенге).

Добавим, что на этих же соревнованиях выступает и другой казахстанец Дмитрий Попко (№245). Он сегодня проведет матч в рамках 1/8 финала против известного француза Адриана Маннарино (№145). Потенциальное дерби Жукаев - Попко возможно только в финале этого турнира.

Громкой сенсацией завешился матч на турнире за 4,4 миллиарда

Турнир серии Челленджер. Морелия (Мексика) - 2025   •   Мексика, Морелия   •   1/4 финала, мужчины
29 марта 02:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Хуслер
Ничья
Жукаев
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