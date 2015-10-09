Узбекистан ответил Казахстану своим составом на Кубок мира по боксу

Сборная Узбекистана по боксу озвучила свой состав для участия в первом этапе Кубка мира в Бразилии, передают Vesti.kz.

Команда будет представлена в десяти весовых категориях.

Узбекистан выставил следующих боксеров:

50 кг. Асилбек Жалилов;

55 кг. Миразизбек Мирзахалилов;

60 кг. Мадияр Данияров;

65 кг. Асадхужа Муйдинхужаев;

70 кг. Икболжон Холдоров;

75 кг. Фазлиддин Эркинбоев;

80 кг. Жавохир Умматалиев;

85 кг. Акмалжон Исроилов;

90 кг. Турабек Хабибуллаев;

+90 кг. Жахонгир Зокиров.

Всего в рамках турнира World Boxing будет три этапа. Первый пройдет в Бразилии с 30 марта по 6 апреля, второй состоится в Казахстане с 30 июня по 7 июля, а третий - с 21 по 27 июля. Место пока не определено.

Ранее свой состав представила сборная Казахстана.

Глава НОК Казахстана Геннадий Головкин является председателем олимпийской комиссии World Boxing.