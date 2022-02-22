Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборная Казахстана
Сегодня 12:50
 

"Не забили свое". В Казахстане объяснили матч с Францией и пригрозили Португалии

  Комментарии (2)

Поделиться
"Не забили свое". В Казахстане объяснили матч с Францией и пригрозили Португалии ©КФФ

Игрок молодежной сборной Казахстана (U19) Альазиз Камалов прокомментировал стартовый матч отборочного этапа юношеского чемпионата Европы-2025, в котором казахстанцы уступили сверстникам из Франции со счетом 1:3, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
2

Игрок молодежной сборной Казахстана (U19) Альазиз Камалов прокомментировал стартовый матч отборочного этапа юношеского чемпионата Европы-2025, в котором казахстанцы уступили сверстникам из Франции со счетом 1:3, сообщают Vesti.kz.

"Это была сложная игра, но хорошая игра. Первый официальный матч для нас в отборе на Чемпионат Европы. Как и говорил Кака, было сложно. Мы пропустили два гола из-за ошибок на стандартах. Не забили свои моменты. Получили игровой опыт. Первая игра, было волнение. Мы изучили сборную Португалии и нам теперь нужна победа", - заявил он пресс-службе КФФ.


Игры группы 3 проходят в Португалии. 29 марта подопечные Пауло Рикардо Кака сыграют с Португалией, а 30-го числа встретятся с Беларусью.

Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 марта 19:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Жирона
Жирона
(Жирона)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Жирона
Проголосовало 242 человек
Евро по футзалу Казахстан Сборная РК по футзалу Футзал

Реклама

Живи спортом!