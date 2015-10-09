Трансферная бомба? Роналду готов уйти из "Аль-Насра" ради исторического турнира

По информации зарубежных СМИ, легендарный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду может сменить клуб этим летом, чтобы принять участие в обновленном Клубном чемпионате мира, который впервые пройдет в новом формате в США, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.ua.

Этот турнир, организованный ФИФА, станет первым после масштабной реорганизации и превратится в полноценное мировое первенство среди клубов, где сыграют 32 лучших команды планеты. Для 40-летнего Роналду это может стать последним шансом принять участие в соревновании подобного уровня, учитывая его возраст и спортивные амбиции.

Следующий розыгрыш турнира запланирован лишь на 2029 год, и к тому времени легендарный португалец, вероятно, уже завершит профессиональную карьеру. Именно поэтому участие в этом чемпионате может стать для него знаковым финалом на международной клубной арене.

Контракт Роналду с "Аль-Насром" истекает по завершении текущего сезона, что дает ему возможность перейти в новый клуб в статусе свободного агента. В связи с этим в футбольном мире уже ходят слухи о возможных вариантах продолжения карьеры звездного нападающего. Среди потенциальных претендентов называют европейские и американские клубы, заинтересованные в привлечении пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что Роналду может сыграть в клубе Лионеля Месси "Интер Майами" на КЧМ-2025.

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