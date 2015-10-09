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ЧМ-2026 без топовой сборной? Решение Трампа может изменить ход турнира

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ЧМ-2026 без топовой сборной? Решение Трампа может изменить ход турнира ©depositphotos.com/Tennessee

Сборная Ирана уверенно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, однако теперь ее участие в турнире находится под большим вопросом, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Ирана уверенно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, однако теперь ее участие в турнире находится под большим вопросом, сообщают Vesti.kz.

По информации The Guardian, новый президент США Дональд Трамп рассматривает возможность запрета на въезд в страну для граждан 43 государств, которые его администрация может классифицировать как недружественные. В этот список, предположительно, может войти и Иран, что автоматически лишит его национальную команду права сыграть на турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Такое решение может стать беспрецедентным случаем в истории мирового футбола, ведь ранее сборные не сталкивались с политическими запретами на участие в чемпионатах мира из-за визовых ограничений. Если официальный запрет будет введен, Иран будет вынужден пропустить турнир, несмотря на успешное выступление в отборочном цикле.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, а финальная часть ЧМ-2026 пройдет на 16 стадионах в трех странах. Однако теперь судьба участия Ирана в этом турнире остается под большим вопросом, и футболисты страны с тревогой ждут окончательного решения.


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