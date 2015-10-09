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"Самые талантливые игроки "Барселоны". Ламин Ямаль удивил ответом

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"Самые талантливые игроки "Барселоны". Ламин Ямаль удивил ответом ©x.com/FCBarcelona

Восходящая звезда "Барселоны" Ламин Ямаль назвал двух самых талантливых игроков каталонского клуба, которые, по его мнению, обладают выдающимися способностями, сообщают Vesti.kz.

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Восходящая звезда "Барселоны" Ламин Ямаль назвал двух самых талантливых игроков каталонского клуба, которые, по его мнению, обладают выдающимися способностями, сообщают Vesti.kz.

"Самые талантливые игроки "Барселоны"? Я и Педри", - написал Ямаль в одной из социальных сетей.

17-летний вингер проводит феноменальный сезон, демонстрируя зрелость и хладнокровие не по возрасту. В текущей кампании он уже принял участие в 39 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

Контракт Ямаля с "Барселоной" действует до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, достигла внушительных 180 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогостоящих юных талантов мирового футбола.

На данный момент "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав 63 очка после 28 туров.

Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 марта 19:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Жирона
Жирона
(Жирона)
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Барселона
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Барселона Испания Футбол

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