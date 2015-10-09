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Провокация после победы? УЕФА расследует непристойное поведение звезд "Реала"

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Провокация после победы? УЕФА расследует непристойное поведение звезд "Реала" ©x.com/realmadrid

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине для детального расследования обвинений в непристойном поведении ряда игроков мадридского "Реала" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", который состоялся 12 марта, сообщают Vesti.kz.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине для детального расследования обвинений в непристойном поведении ряда игроков мадридского "Реала" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", который состоялся 12 марта, сообщают Vesti.kz.

Под подозрение попали Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Дани Себальос и Винисиус Жуниор. Согласно информации СМИ, после драматичной победы "Реала" в серии пенальти, футболисты позволили себе провокационные жесты и поведение в адрес болельщиков соперника.

Инцидент вызвал широкий резонанс, и теперь УЕФА детально изучает ситуацию. Если вина игроков будет доказана, "Реалу" и его футболистам могут грозить штрафы или даже дисквалификации в преддверии четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, что в 1/4 финала "сливочные" сыграют против лондонского "Арсенала". Первая встреча состоится 8 апреля в Англии, и этот матч обещает быть настоящей битвой за выход в полуфинал.

Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 марта 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Леганес
Леганес
(Леганес)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леганес
Проголосовало 2 человек
Лига чемпионов Реал Мадрид Футбол УЕФА Мбаппе Килиан

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