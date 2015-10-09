Клуб КПЛ игнорирует риски для игроков. Подробности

Игроки "Жетысу" продолжают подготовку к выездному матчу третьего тура КПЛ-2025 против "Астаны" на поле, которое до сих пор не получило сертификат соответствия, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "ЖаркOFF".

Отмечается, что запасное поле стадиона в Талдыкоргане было оборудовано искусственным покрытием еще полтора года назад. Однако с тех пор в его основу так и не была засыпана резиновая крошка, что делает тренировки на таком газоне крайне травмоопасными. Именно по этой причине данное покрытие не получило лицензию на проведение официальных матчей "Жетысу". Пока же основное поле стадиона остается недоступным, клуб вынужден принимать соперников по КПЛ в Алматы.

Тем не менее федерация не может запретить команде тренироваться на неподготовленном газоне - этот вопрос остается в ведении руководства клуба. Судя по всему, в целях экономии оно игнорирует риски и здоровье собственных игроков, продолжая использовать несертифицированное поле для тренировочного процесса.

Матч "Астана" - "Жетысу" состоится 29 марта. Столичный клуб, набрав 4 очка, идет вторым в турнирной таблице, а талдыкорганцы с 2 баллами занимают девятое место.

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