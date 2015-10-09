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УЕФА оригинально отреагировал на гол сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026

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УЕФА оригинально отреагировал на гол сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026 ©КФФ

Официальный русскоязычный аккаунт УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) прокомментировал гол защитника сборной Казахстана Александра Марочкина в ворота Лихтенштейна, передают Vesti.kz.

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Официальный русскоязычный аккаунт УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) прокомментировал гол защитника сборной Казахстана Александра Марочкина в ворота Лихтенштейна, передают Vesti.kz.

Матч второго тура отборочного турнира ЧМ-2026 состоялся в Вадуце в ночь на 26 марта и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Марочкин отличился на 45-й минуте.

"Немного карате от Александра Марочкина и сборной Казахстана", - отметил УЕФА в своем сообщении.

Напомним, что после игры с Лихтенштейном Марочкин объявил о завершении карьеры в национальной команде, цвета которой защищал с 2019 года.

Казахстан с тремя очками занимает третье место в группе J. Следующий матч подопечные Али Алиева проведут на своем поле с Северной Македонией 9 июня.

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