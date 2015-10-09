Черчесов получил предложение от клуба после ухода из сборной Казахстана

Бывший наставник сборных России и Казахстана Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера "Ростова", передают Vesti.kz.

Как сообщает Sport Baza, российский бизнесмен Иван Саввиди, который, вероятно, вскоре станет владельцем контрольного пакета акций клуба, уже вышел на связь с Черчесовым и предложил ему возглавить команду. При этом специалист пока не дал окончательного ответа, воздержавшись от конкретных обещаний.

Источник отмечает, что причиной такой паузы может быть интерес Черчесова к московскому "Динамо". Тренер рассматривает возможность занять этот пост летом, если нынешний наставник Марцел Личка покинет клуб.

Черчесов, имеющий чемпионские титулы в Польше и Венгрии, еще ни разу не выигрывал РПЛ, а в "Динамо" он видит реальный шанс исправить это. Именно поэтому вариант с московским клубом остается для него приоритетным, несмотря на предложения от "Ростова" и периодически возникающий интерес со стороны европейских команд.

27 января официально подтвердилось, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда не смогла удержаться в дивизионе B Лиги наций: стартовав с нулевой ничьей против Норвегии в Алматы, она затем потерпела серию поражений, завершив турнир с общей разницей мячей 0-15.